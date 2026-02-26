MARVEL MaXimum Collection annunciata | i grandi classici Marvel tornano su console moderne

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi Una delle raccolte retro più attese dedicate ai supereroi è finalmente stata annunciata. Limited Run Games, in collaborazione con Marvel Games e Konami, ha svelato MARVEL MaXimum Collection, una nuova compilation che riporta su piattaforme moderne alcuni dei più iconici videogiochi Marvel dell’era arcade e delle console 8-bit e 16-bit. La collezione sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC, anche se al momento non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale. L’annuncio ha comunque già suscitato grande entusiasmo, grazie a una selezione che rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia videoludica dei supereroi Marvel. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

