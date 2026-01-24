Teatri dell’Amiata ci siamo I grandi classici tornano in chiave contemporanea

I Teatri dell’Amiata inaugurano la stagione 20252026 con una rinnovata interpretazione dei grandi classici. Promossa da Arcidosso e Castel del Piano, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, questa programmazione intende offrire al pubblico un’esperienza teatrale che unisce tradizione e contemporaneità, mantenendo un approccio sobrio e di qualità. Un’occasione per riscoprire il teatro attraverso messaggi attuali, in un contesto culturale condiviso.

ARCIDOSSO Si apre all’insegna dei grandi classici, riletti in chiave contemporanea, la Stagione Teatrale 20252026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Un progetto culturale che conferma e rafforza la sinergia tra il Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il Teatro Amiatino di Castel del Piano, offrendo al pubblico un programma di qualità e respiro nazionale. Il primo appuntamento è in programma martedì alle 21, al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con Il Misantropo di Molière, capolavoro della drammaturgia europea che inaugura la nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatri dell’Amiata , ci siamo. I grandi classici tornano in chiave contemporanea I mille volti della Befana perugina. Tornano i grandi classici della festa. Annullata la discesa dal campanileA Perugia, la festa della Befana si conferma con i suoi tradizionali volti, anche se quest’anno la discesa dal campanile è stata annullata. Kamala Harris ci riprova contro Trump e si affida a due grandi classici della sinistra: piagnisteo e supponenzaKamala Harris torna a farsi sentire sulla scena politica statunitense con il libro 107, recentemente pubblicato in Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Teatri dell’Amiata , ci siamo. I grandi classici tornano in chiave contemporanea; Teatri d’Amiata: martedì 27 gennaio al Teatro degli Unanimi di Arcidosso.Il Misantropo apre la Stagione Teatrale 2025/2026; Forano, storia e teatro per riscoprire il lazzarettismo in Sabina. Teatro, ecco la nuova stagione. La prosa torna a riaccendere i palcoscenici dell’AmiataSette spettacoli in cartellone tra Arcidosso e Castel del Piano, in scena fino ad aprile . Dal classico con Molière alla comicità di Paolo Rossi, con Fondazione Toscana Spettacolo. msn.com Teatri d’Amiata: martedì 27 gennaio al Teatro degli Unanimi di Arcidosso Il Misantropo apre la Stagione Teatrale 2025/2026 In scena il capolavoro di Molière, commedia brillante e attualissima. Matinée per le scuole mercoledì 28 gennaio Si apre con un grand - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.