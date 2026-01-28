Nameless Winter la lineup completa | due giorni tra Gigi D' Agostino e Axwell

La prima edizione del Nameless Winter si avvicina e la lineup completa è stata finalmente annunciata. L’evento si terrà a Barzio il 14 e 15 febbraio, con due giorni di musica che vedranno protagonisti Gigi D’Agostino e Axwell. I fan possono aspettarsi un weekend intenso, tra dj set e atmosfere invernali, in una location che promette di essere il palcoscenico perfetto per questa festa.

Quattordici artisti sul palco di Barzio il 14 e 15 febbraio. Novità: arriva l'après-ski ai Piani di Bobbio la domenica pomeriggio per chi ha il pass da due giorni Il cerchio si chiude: la prima edizione del Nameless Winter ha svelato la lineup completa per il 14 e 15 febbraio a Barzio. Quattordici artisti si alterneranno su un unico grande palco nella perla della Valsassina, con Gigi D'Agostino a guidare la serata di sabato e Axwell quella di domenica. Ma la vera novità è l'après-ski ai Piani di Bobbio messo nel calendario della domenica pomeriggio, che trasformerà l'evento in un'esperienza montana completa.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il Nameless Festival ha svelato le prime line-up per il 2026, offrendo uno sguardo sulle esibizioni che caratterizzeranno gli eventi.

Nameless Winter, con Axwell e Gigi D’Agostino. La lineup completaLa prima, già fissata in calendario, è la nascita di una nuova costola invernale: Nameless Winter, in programma a Barzio (LC) sabato 14 e domenica 15 febbraio. sorrisi.com

Sabato, per la prima volta in esclusiva, arriva @namelessfestivalwinter on tour sulla nostra terrazza! Vi aspettiamo dalle 16.00 per accendere Passo del Tonale con le nostre vibes Siete pronti Ingresso in terrazza libero e consentito ai maggiorenni - facebook.com facebook