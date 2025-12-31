Gigi D' Agostino e Fisher | le lineup del Nameless 2026 prendono forma

Il Nameless Festival ha svelato le prime line-up per il 2026, offrendo uno sguardo sulle esibizioni che caratterizzeranno gli eventi. Tra conferme e novità, le lineup di Gigi D'Agostino e Fisher contribuiscono a delineare il profilo musicale delle prossime edizioni, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati e degli organizzatori.

Il Nameless Festival alza il velo sulle lineup 2026 con una serie di annunci che definiscono sempre più il volto dei due eventi in programma. Gigi D'Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, sarà headliner della winter edition di Barzio insieme ad Axwell, mentre Fisher, star.

