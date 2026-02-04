Roma si prepara a introdurre nuovi patentini e corsi obbligatori per i proprietari di cani. La Commissione Ambiente sta lavorando a un regolamento che punta a prevenire comportamenti aggressivi, migliorando la sicurezza di persone e animali. I progetti sono ancora in fase di studio, ma l’obiettivo è rendere più responsabili chi possiede un cane, con regole più chiare e obbligatorie.

Come prevenire comportamenti aggressivi nei cani e garantire la sicurezza di persone e animali senza ricorrere a etichette semplicistiche? È attorno a questa domanda che si è sviluppato il confronto in Commissione Ambiente di Roma Capitale, dove si lavora alla definizione del nuovo regolamento comunale sul benessere animale. Tra le ipotesi allo studio, anche l’introduzione di nuovi percorsi formativi e di “patentini” per i proprietari dei cani. Il tema non è nuovo, ma torna d’attualità alla luce di episodi di cronaca e di un crescente dibattito pubblico. Come ricordato dal presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri, esiste già una normativa nazionale: un’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal 2013 e prorogata annualmente, prevede infatti l’obbligo di percorsi formativi per i proprietari di cani che si siano resi protagonisti di episodi aggressivi o mordaci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sicurezza e benessere animale: Roma valuta nuovi patentini e corsi per i proprietari di cani

