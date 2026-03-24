A Torino, un uomo di 70 anni è stato fermato dalla Polizia e messo in manette per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex coniuge. È stato trovato accovacciato davanti all'abitazione dell'ex partner, violando le restrizioni imposte dal tribunale. L’arresto è stato effettuato in seguito alle segnalazioni delle forze dell’ordine.

Eseguito a Torino di un arresto per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un uomo italiano di circa settant’anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della ex coniuge, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è arrivata una chiamata al 112 NUE che segnalava un possibile tentativo di introduzione in una casa situata nel centro città. La centrale operativa ha inviato tempestivamente una volante del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torino, 70enne trovato accovacciato davanti casa dell'ex: arrestato, non poteva avvicinarsi

Articoli correlati

Trovato sotto casa della ex, nonostante il divieto di avvicinarsi: arrestato un 31enneL'intervento della Polizia in città: l'uomo è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna Un rapido...

Milano, 70enne trovato morto sotto un mobile di casa con la gola tagliata: arrestato un giovaneUn uomo di 70 anni è stato trovato morto con una profonda ferita alla gola all’interno di un appartamento in via delle Peonie a Rozzano,...

Una raccolta di contenuti su Torino 70enne trovato accovacciato...

Torino, 70enne trovato accovacciato davanti casa dell'ex: arrestato, non poteva avvicinarsiA Torino un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex coniuge. virgilio.it

Torino, viola divieto di allontanamento e prova a entrare in casa della moglie. La polizia lo trova accovacciato davanti alla portaIl 70enne è stato arrestato. È stata una chiamata al 112 a far scattare l’allarme, segnalando un tentativo di introduzione in un appartamento del centro ... torino.corriere.it