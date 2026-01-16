Milano 70enne trovato morto sotto un mobile di casa con la gola tagliata | arrestato un giovane

A Rozzano, nell’hinterland sud di Milano, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita con una ferita alla gola all’interno della propria abitazione in via delle Peonie. Le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane sospettato in relazione all’accaduto. La vicenda è sotto approfondimento investigativo per chiarire le modalità e i motivi del tragico episodio.

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto con una profonda ferita alla gola all'interno di un appartamento in via delle Peonie a Rozzano, nell'hinterland sud di Milano. Per l'omicidio è stato arrestato un giovane di 21 anni, di origine straniera, individuato dai carabinieri come il presunto responsabile. Il dramma si è consumato nella notte, quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. La ricostruzione. Una volta entrati nell'appartamento, le forze dell'ordine hanno trovato i locali completamente a soqquadro. Nel tentativo di ripristinare l'ordine, spostando alcuni mobili, i militari hanno fatto la macabra scoperta: sotto uno di questi giaceva il corpo senza vita del 70enne.

Milano, 70enne trovato ucciso in casa con una coltellata dopo una lite: arrestato un 21enne, ha tentato il suicidio - Il ragazzo, di origini marocchine e con precedenti per droga, conosceva la vittima e spesso trovava ospitalità nel suo appartamento. milano.corriere.it

Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata - Arrestato il ragazzo 21enne che era in casa e che, con le sue minacce di suicidio, aveva fatto scattare l’allarme a vig ... msn.com

