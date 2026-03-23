Fossa Universale il circuito 2026 parte con 400 atleti e cinque sedi protagoniste

Da sportface.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2026 della Fossa Universale è cominciata con numeri importanti e una partecipazione ampia, segnale di un movimento vivo e competitivo. Il primo Gran Premio dell’anno, andato in scena domenica 22 marzo, ha coinvolto complessivamente 400 specialisti della “cinque macchine”, distribuiti tra cinque impianti: Tav Pecetto, Raimondo, Torretta, Le Tre Piume e San Marino. È stato un avvio significativo, utile non solo per assegnare i primi titoli stagionali, ma anche per offrire un primo quadro dei valori in campo nelle diverse categorie e qualifiche. Tra i risultati più rilevanti spiccano le vittorie in Eccellenza di Marco Molteni, Luigi Viscovo, Giuseppe Fiume, Alessandro Camisotti e Carlo Angelantoni, protagonisti di un’apertura di circuito già molto combattuta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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