Bruno Mars preannuncia il suo quarto album da solista, intitolato “The Romantic”, che sarà disponibile dal 27 febbraio su Atlantic Records. A distanza di dieci anni dal suo precedente progetto, l'artista torna con un nuovo lavoro che segna un momento importante nella sua carriera. L'uscita del disco rappresenta un’attesa ripresa della sua attività musicale, offrendo ai fan e agli appassionati nuove opportunità di ascolto e riflessione sull’evoluzione artistica di Mars.

Roma, 8 gen. (askanews) – A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, “The Romantic”, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records. È possibile preordinare il vinile numerato esclusivo http:brunomars.lnk.toTheRomantic fino ad esaurimento scorte. L’annuncio precede l’arrivo di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai Grammy “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone che più rapidamente nella storia di Spotify ha raggiunto un miliardo di stream e ha dominato la Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e la pervasiva “APT. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Bruno Mars annuncia il nuovo album “The Romantic”: il ritorno solista dopo 10 anni

Leggi anche: Bruno Mars torna con ‘The Romantic’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BRUNO MARS annuncia The Romantic il nuovo album il 27 febbraio. Il singolo fuori venerdì; Bruno Mars annuncia il primo album solista dopo quasi 10 anni: arriva “The Romantic”; Bruno Mars, il 27 febbraio esce l'album The Romantic.

"The Romantic", in arrivo il quarto album da solista di Bruno Mars - A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo ... msn.com