Un elenco della WGA avrebbe rivelato la durata di The Punisher Special Presentation, lo speciale Marvel dedicato al personaggio di Jon Bernthal. Conto alla rovescia da parte dei fan per lo speciale Marvel su The Punisher, che dovrebbe debuttare su Disney+ quest'estate, raccontando gli eventi occorsi al personaggio tra il debutto ufficiale di Frank Castle nell'MCU in Daredevil: Born Again e il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day, in uscita nei cinema italiani il 29 luglio. Le riprese si sono concluse l'anno scorso, con un leak di foto dal set che ha rivelato il vigilante in conflitto con Ma Gnucci e la sua famiglia. Le foto indicherebbero, dunque, come fonte Welcome Back, Frank, un arco narrativo a fumetti del 2000 che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Punisher su Disney+: svelata la durata, sarà lo speciale Marvel più lungo di sempre

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