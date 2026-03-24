Il Marvel Cinematic Universe continua a espandere le sue frontiere televisive con una conferma attesa dai fan della prima ora. Disney+ ha ufficialmente infatti rinnovato Wonder Man per una seconda stagione, blindando il ritorno di Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo del protagonista Simon Williams. La notizia, confermata annunciata sui canali social ufficiali, assicura la continuità creativa del progetto: i co-creatori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest torneranno infatti nei rispettivi ruoli di produttori esecutivi, con Guest nuovamente impegnato come showrunner e Cretton alla regia di alcuni episodi. Al fianco di Williams, è stata confermata... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Wonder Man raddoppia su Disney+: Marvel annuncia la stagione 2

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