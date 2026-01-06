The Housemaid | In arrivo il sequel del thriller Sydney Sweeney sarà di ritorno

Lionsgate annuncia il sequel di The Housemaid, intitolato The Housemaid’s Secret, tratto dal secondo romanzo della trilogia di Freida McFadden. Il film vedrà nuovamente Sydney Sweeney nel ruolo principale. La produzione mira a proseguire la trama del primo capitolo, offrendo agli appassionati del genere un nuovo approfondimento della storia. Ulteriori dettagli sulla data di uscita e sul cast saranno comunicati a breve.

Lionsgate ha annunciato il sequel di The Housemaid, intitolato The Housemaid’s Secret, basato sul secondo romanzo della trilogia bestseller di Freida McFadden. Dopo il grande successo del primo film, che ha incassato 92.56 milioni di dollari worldwide in sole due settimane e mezzo (con oltre 75 milioni negli USA), lo studio ha dato il via libera a una produzione che inizierà nel corso del 2026. La notizia è stata confermata da Deadline questa sera. Sydney Sweeney tornerà come executive producer e dovrebbe riprendere il ruolo di Millie (la protagonista), con Paul Feig atteso alla regia del sequel. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

