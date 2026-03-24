Dopo il referendum, il clima tra i membri del governo si fa più teso, con alcune discussioni sui problemi portati in evidenza da alcuni ministri. La premier si mostra decisa a rafforzare le misure di controllo, affermando che è necessario

Prima un’amara considerazione: «È un Paese difficile da cambiare». Poi i «bilaterali» con Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Brevi telefonate e scambi di messaggi per ribadire che «nulla cambia, si va avanti, secondo programma». Piccola consapevolezza: «Vanno stretti i bulloni della macchina fino alle prossime elezioni». Il «come» è tutto da capire, ancora. La bussola della premier dice: il premierato può aspettare, la legge elettorale no (salvo scherzi della Lega). Giorgia Meloni per la prima volta dopo tre anni e mezzo «in modalità Re Mida» si trova davanti a una sconfitta: netta e tonda. Vissuta nella sua villa a sud di Roma con uno staff molto ristretto, lontana da Palazzo Chigi e da via della Scrofa, la sede del suo partito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L’amarezza di Meloni dopo il referendum, con i «problemi» Bartolozzi e Delmastro: «Ora stringiamo i bulloni»

Articoli correlati

L’amarezza di Meloni dopo il referendum: “Ora stringiamo i bulloni”Dopo la sconfitta al referendum, Giorgia Meloni si chiude nel silenzio e nella riflessione.

Referendum, Conte: “Riforma Nordio affidata a personaggi come Delmastro e Bartolozzi, il No ha valore morale”“Non possiamo consentire che questa riforma sia affidata a personaggi come Delmastro o la capa di gabinetto Bartolozzi.

Aggiornamenti e notizie su L'amarezza di Meloni dopo il referendum...

Temi più discussi: L'amarezza di Meloni dopo il referendum, con i problemi Bartolozzi e Delmastro: Ora stringiamo i bulloni; Referendum. L’amarezza di Giorgia Meloni; Meloni: Un’occasione persa. Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate; Referendum: da una sconfitta si può imparare, ora più coraggio.

L’amarezza di Meloni dopo il referendum, con i «problemi» Bartolozzi e Delmastro: «Ora stringiamo i bulloni»I timori per un logoramento tra alleati. La bussola della premier dice: il premierato può aspettare, la legge elettorale no ... roma.corriere.it

Meloni: «Il referendum giustizia un’occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate)«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul ... ilgazzettino.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Lo apprende l'ANSA da qualificate fonti di governo, che spiegano come questa via non sia necessaria - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non intende chiedere al Parlamento un voto di fiducia sul governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Lo apprende l'ANSA da qualificate fonti di governo, che spiegano come questa via non sia necessaria x.com