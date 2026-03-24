Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si dimettono

Da ilfoglio.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi hanno presentato le dimissioni dai loro ruoli di sottosegretario e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Le loro uscite sono state ufficializzate nelle ultime ore. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni che hanno portato a questa decisione. Le dimissioni sono state rese note attraverso comunicati ufficiali.

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica di sottosegretario e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”, ha dichiarato in una nota Delmastro: "Non ho fatto niente di scorretto, mi dimetto per interesse della nazione e della lotta alla mafia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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