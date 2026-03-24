Terremoto nel governo si dimettono Bartolozzi e Delmastro | Ho commesso una leggerezza A rischio la ministra Santanchè

Due membri del governo si sono dimessi, riconoscendo di aver commesso una leggerezza. La decisione arriva in seguito a una crisi interna e si aggiunge a un possibile rischio per un’altra ministra, coinvolta in una vicenda che sta attirando l’attenzione politica. La Premier ha convocato un incontro con il partito di maggioranza per discutere la situazione e prendere decisioni sulla continuità dell’esecutivo.

Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. Sarebbe a rischio, invece, la ministra del Turismo, Daniela Santanché che sta provando a resistere al pressing. La decisione presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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