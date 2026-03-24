Terremoto due scosse in Italia | magnitudo e zone

Il risveglio nel Mezzogiorno è stato scandito dal tremore silenzioso della terra. Nelle prime ore di questa mattina, il sottosuolo tra il Salernitano e l’area del Golfo di Policastro è tornato a muoversi, facendo registrare due scosse di terremoto in rapida successione. Sebbene l’entità dei fenomeni sia stata lieve, la precisione dei rilevamenti ha permesso di localizzare con esattezza gli epicentri di questo doppio evento sismico che ha interessato il confine tra Campania e Basilicata. La prima scossa è stata rilevata dai sismografi alle 6:09, con una magnitudo ML 1.5. L’epicentro è stato individuato a soli tre chilometri a ovest di Bellosguardo, un piccolo comune in provincia di Salerno, con un ipocentro calcolato a una profondità di quattordici chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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