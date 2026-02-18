Terremoto a Napoli | due scosse di magnitudo 2.5 e 2.8 in rapid successione

Un terremoto ha colpito Napoli questa notte, causando paura tra i residenti, dopo due scosse di magnitudo 2.5 e 2.8 avvenute a pochi minuti di distanza. Le scosse sono state avvertite chiaramente in diverse zone della città, portando molte persone a uscire di casa in fretta. Le autorità hanno registrato i movimenti tellurici nel tentativo di valutare eventuali danni strutturali. Nella zona dei Campi Flegrei, l’epicentro si trova a pochi chilometri dal centro urbano, aumentando l’allerta tra la popolazione.

Allerta Sismica ai Campi Flegrei: Una Notte Turbolenta. Uno sciame sismico ha colpito la zona dei Campi Flegrei durante la notte, provocando una serie di scosse di terremoto che sono state avvertite dalla popolazione locale. Le scosse hanno generato preoccupazione tra i residenti, sottolineando ancora una volta la natura imprevedibile dell'attività vulcanica nella regione. Dettagli delle Scosse Sismiche Rilevate. Le tre scosse più significative si sono verificate tra le 22:00 e la mezzanotte. In particolare, alle 22:12 i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno registrato due scosse consecutive: la prima di magnitudo 2.

