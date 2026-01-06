Groenlandia la caccia al tesoro di Trump | 400 miliardi in terre rare gas petrolio rubini e diamanti più difesa e rotte artiche
La Groenlandia sta attirando l’attenzione internazionale per le sue risorse, tra terre rare, gas, petrolio, rubini e diamanti. Donald Trump ha fissato un termine di venti giorni per avviare trattative sulla possibile acquisizione dell’isola, in un contesto di tensioni geopolitiche e di interesse strategico per l’accesso alle rotte artiche. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di competizione e di sfruttamento delle risorse naturali della regione.
Roma – “Venti giorni”. È il tempo che si è dato Donald Trump per aprire il capitolo Groenlandia. Una questione che il presidente degli Stati Uniti – dopo aver chiuso con Venezuela, Russia e Ucraina – punta ad affrontare, sul fronte operativo, tra “un paio di mesi” con l’obiettivo, stando ad alcuni rumor, di arrivare all’annessione in tempo per prossimo 4 luglio: un regalo agli Usa per il 250esimo ‘Independence Day’. (FILES) A general view shows central areas of Nuuk, Greenland, on March 6, 2025. Any US attack on a NATO ally would be the end of "everything", Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen warned on January 5, 2026, after US President Donald Trump repeated his desire to annex Greenland. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
