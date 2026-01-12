Terni la giornata più fredda dell’inverno | temperatura minima mai così in basso Il ‘record’ all’alba

Terni ha registrato la temperatura minima più bassa dell'inverno alle 5.40, raggiungendo -3,8°C. Secondo l’Osservatorio Meteorologico locale, si tratta del record più basso per questa stagione, evidenziando un episodio di freddo intenso. Questa giornata rappresenta il momento più freddo dell’inverno fino ad ora, con condizioni climatiche che hanno superato le aspettative stagionali.

Un ‘freddo’ primato invernale toccato esattamente alle 5.40. Secondo l’Osservatorio Meteorologico di Terni la temperatura minima è scesa fino a -3,8 gradi come mai era accaduto prima in questa stagione. Il 29 dicembre dello scorso anno era scesa allo scalino del -3,4 (ore 8.10) mentre il nuovo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

