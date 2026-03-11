A Tor Vergata, un'iniziativa offre visite gratuite di prevenzione visiva agli studenti con reddito basso. L'obiettivo è permettere a chi ha difficoltà economiche di sottoporsi a controlli oculistici senza costi. L'iniziativa si svolge all’interno del campus e si rivolge agli studenti che spesso rinunciano alle cure per motivi di natura finanziaria.

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Portare la prevenzione visiva all'interno delle università e aiutare gli studenti che rinunciano alle cure per motivi economici. Con questo obiettivo la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha presentato oggi all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata 'Campus visivo', progetto dedicato alla comunità studentesca dell'ateneo. L'iniziativa nasce per sostenere gli studenti che, sempre più spesso, rinviano controlli e cure oculistiche a causa delle difficoltà economiche. Si tratta di un impegno che la Fondazione porta avanti da anni per migliorare l'accesso alla salute visiva delle persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Campus visivo', a Tor Vergata visite gratuite per studenti a basso reddito

Articoli correlati

Leggi anche: Università, rettore Tor Vergata: "Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee"

Bernini: “Studenti Medicina di Tor Vergata a Tirana pagheranno stesse tasse di chi studia a Roma”(Adnkronos) – "Gli studenti di Medicina che hanno scelto e sono stati assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana pagheranno le stesse tasse dei...

Altri aggiornamenti su Tor Vergata

Argomenti discussi: Campus Visivo all’Università di Tor Vergata.

Roma: parte all’Università di Roma Tor Vergata il progetto Campus Visivo della Fondazione EssilorLuxottica ItaliaROMA – Presentato all’Università Tor Vergata di Roma, il progetto Campus Visivo promosso dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia in collaborazione con l’università. Fino al 27 marzo 2026 ... primapress.it

Giubileo, un milione di giovani a Tor Vergata per la veglia con il Papa. «Costruite un mondo più umano»«Cercando con passione la verità, noi non solo riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso scelte di vita. La verità, infatti, è un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La ... ilsole24ore.com