Rigenerazione urbana Avviati gli interventi nel Borgo di Bagnola

Sono partiti i lavori per riqualificare il borgo di Bagnola, nel comune di Lerici. Gli interventi puntano a rinnovare le strade, le case e gli spazi pubblici di un quartiere storico. I lavori sono stati avviati questa settimana e coinvolgono diverse imprese locali. I residenti attendono con speranza un cambiamento che renda più vivibile e accogliente il loro quartiere.

Al via i lavori per la rigenerazione urbana dello storico borgo di Bagnola, nel territorio del comune di Lerici. Il progetto elaborato, dal valore complessivo di 367mila euro, interessa la riqualificazione di uno dei nuclei collinari più autentici e suggestivi del territorio lericino e prevede interventi mirati al miglioramento della viabilità pedonale, alla valorizzazione degli spazi pubblici e al ripristino di elementi architettonici e paesaggistici tipici della tradizione locale. Le parole d’ordine sono, spiega l’amministrazione comunale, la valorizzazione e la preservazione dei piccoli gioielli del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigenerazione urbana. Avviati gli interventi nel Borgo di Bagnola Approfondimenti su Bagnola Lerici VIDEO Zuccherini: "Lavori, anche nel 2026 resta prioritaria la manutenzione delle strade. Avviati percorsi di rigenerazione urbana" Nel continuo impegno per la sicurezza e il miglioramento urbano, l’amministrazione di Perugia conferma che anche nel 2026 la manutenzione stradale rimane una priorità. Rigenerazione urbana, il Governo approva la doppia premialità: ok agli interventi per gli edifici condonati Il Governo ha approvato la doppia premialità per gli interventi di rigenerazione urbana sugli edifici condonati, offrendo incentivi per favorire il recupero e la riqualificazione degli immobili. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Emilio Di Marzio (ANDISU ):“Gli studentati universitari motore di rigenerazione urbana e sociale” Ultime notizie su Bagnola Lerici Argomenti discussi: Rigenerazione urbana. Avviati gli interventi nel Borgo di Bagnola; Avviati i lavori di rigenerazione urbana nel borgo di Bagnola sulle colline di Lerici; Corigliano-Rossano, nuovi ritrovamenti archeologici a Cantinella: rigenerazione urbana e scavi vanno avanti; Gse: partire dalle ex Officine Romanazzi per un modello replicabile di rigenerazione urbana. Ciampino, rigenerazione urbana: depositati gli atti in Comune. C’è tempo fino al 19 marzo per osservazioni e opposizioniIl Comune di Ciampino informa cittadini, professionisti e soggetti interessati che è stato avviato l’iter di deposito degli atti relativi alla ... castellinotizie.it Rione Libertà, in cantiere la rigenerazione urbana. Novità all’Addolorata: nuova area mercato, sagrato recintato e campanile per la ChiesaIl Rione Libertà di Benevento si prepara a cambiare volto. Grazie ai fondi regionali del programma P.R.I.U.S. – Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile – prende forma un ampio piano di ... ntr24.tv A Trieste un progetto di rigenerazione urbana , che ha coinvolto giovani under 35 e associazioni del quartiere di San Giusto #trieste #fvg #giardino - facebook.com facebook “La Ciclovia Cottur unisce mobilità, paesaggio e rigenerazione urbana: il confronto in Commissione è il metodo giusto per farla crescere”. Così l'assessore Amirante in IV Commissione sulle prospettive del tracciato Giordano Cottur tinyurl.com/mrx3v5be x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.