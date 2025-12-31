Il sindaco Leccese premia i bambini protagonisti della rigenerazione urbana | Esperienza emozionante

Il sindaco Leccese ha incontrato i bambini protagonisti della rigenerazione urbana, riconoscendo il loro impegno nel valorizzare i beni comuni. Questo evento ha rappresentato un'occasione per ringraziare i più giovani e sottolineare l’importanza della partecipazione attiva fin dall’infanzia nella cura del territorio e della comunità. Un momento di riflessione sulla crescita di una cittadinanza consapevole e responsabile.

Un incontro pensato per ringraziare i più giovani e valorizzare il ruolo della cittadinanza attiva fin dall'infanzia nella cura dei luoghi e dei beni comuni. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo della Città, 23 bambini che nel corso del 2025 si sono distinti per il loro impegno nelle opere di rigenerazione urbana realizzate in città.

