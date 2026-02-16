Messina raid all’Ast | danni e denaro rubato indagini in corso e videosorveglianza al vaglio dei carabinieri

Un furto notturno all’Ast di Messina ha portato a danni materiali e al furto di denaro. I ladri sono penetrati negli uffici dell’azienda regionale dei trasporti e hanno portato via una somma di denaro ancora da stimare. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La situazione ha portato a un appello alla collaborazione da parte delle autorità e dei cittadini.

Furto Notturno all'Ast: Indagini in Corso e Appello alla Collaborazione per la Sicurezza. Un raid notturno ha colpito gli uffici dell'Ast, l'azienda regionale dei trasporti siciliana, a Messina, causando danni e il prelievo di una somma di denaro ancora in fase di quantificazione. L'episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 16 febbraio 2026, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle sedi aziendali e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione delle strutture pubbliche. Dinamica del Furto e Intervento delle Forze dell'Ordine. I malviventi hanno forzato l'ingresso nella sede dell'Ast in via Ugo La Malfa, mettendo a soqquadro diversi locali alla ricerca di denaro contante.