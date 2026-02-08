Terni ultimi interventi nei playground | illuminazione a led videosorveglianza e arredo urbano

Questa mattina a Terni sono ripresi i lavori nei playground della città. Il Comune sta installando nuove luci a led, sistemi di videosorveglianza e migliorando l’arredo urbano. Il progetto “Giocare Rigenera” sta per concludersi, portando interventi importanti nelle aree dedicate ai bambini e alle famiglie. I lavori, finanziati con fondi PNRR, stanno entrando nella fase finale prima della chiusura definitiva.

Proseguono i lavori del progetto "Giocare Rigenera" del Comune di Terni, finanziato con fondi PNRR, con l'ultimo step prima della chiusura completa dell'intervento.Tutti i playground della città saranno dotati di impianti di pubblica illuminazione a Led ad alta efficienza, pensati anche per.

