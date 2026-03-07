Como tentano maldestramente un furto di superalcolici al supermercato | 44enne e 59enne nei guai

Due uomini senza fissa dimora sono stati denunciati a Como dopo aver tentato di rubare superalcolici all’interno di un supermercato. Sono stati fermati dalla sicurezza del negozio e successivamente fermati dalla Polizia. Le due persone, di 44 e 59 anni, sono finite nei guai per tentato furto aggravato. La vicenda si è conclusa con la loro identificazione e denuncia.

Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare superalcolici in un supermercato di Como. L'intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito su segnalazione del personale di sicurezza dell'esercizio commerciale. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando le volanti dell'U.P.G.S.P. della Questura di Como sono state chiamate a intervenire presso un supermercato situato in via Carloni. La segnalazione riguardava un tentato furto di merce, con i presunti responsabili già fermati dal responsabile della sicurezza.