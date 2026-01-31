Il Mago Moreira nei guai | truffa e tentata estorsione

Il Mago Moreira, noto sui social per i suoi riti esoterici, è finito nei guai. Aveva aperto una pagina Facebook in cui prometteva di risolvere problemi d’amore e cambiare il destino delle persone con il pensiero. Ora è sotto inchiesta per truffa e tentata estorsione. Gli investigatori stanno ricostruendo le sue mosse e i clienti che si sono rivolti a lui, spesso con la speranza di risolvere situazioni complicate.

Lurago d'Erba (Como) – Il Mago Moreira pubblicava annunci su Facebook e risolveva problemi d'amore, grazie a riti esoterici e alla sua abilità di cambiare i destini delle persone con la sola forza del pensiero. Così prometteva dai suoi social, rivolgendosi a clienti insoddisfatti della vita e disposti a pagare pur di ottenere un po' di felicità. Ma il pool che gestiva la pagina del mago tre anni fa ha superato il confine sottile tra richiesta e pretesa, promessa di un risultato e truffa. 21-06-2010 COMO TRIBUNALE GENERICA FOTO CUSA CELL 335 6855682 Le accuse . Così in tre sono finiti a processo, davanti al Gup di Como Walter Lietti, con le accuse di truffa aggravata in concorso e tentata estorsione: Ezio Pirini, 76 anni di Ancona; Kaly Wali, senegalese di 40 anni residente a Licata; Maria Rosa Ranieri, 46 anni di Villa San Giovanni, unica con recidiva ma irreperibile.

