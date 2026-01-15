Monza 14enne tenta una rapina e minaccia la cassiera con il coltello | poi si barrica nel negozio

Il 12 gennaio a Monza, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina aggravata minacciando con un coltello la cassiera di un negozio nel centro storico. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse, portando all’arresto del minorenne in flagranza di reato. Questa vicenda evidenzia il ruolo delle forze di polizia nel garantire la sicurezza nelle aree urbane.

Monza, 15 gennaio 2026 – Nel pomeriggio del 12 gennaio scorso, gli agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno arrestato un quattordicenne sorpreso in flagranza del reato di tentata rapina aggravata ai danni della titolare di un esercizio commerciale nel centro storico. Monza: tenta la rapina al bar con un coltello, quattordicenne bloccato Intorno alle 13 di quel giorno, la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti che riferivano la presenza di un giovane armato all'interno di un esercizio di via Lambro.

