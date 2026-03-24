Irrompe in un bar con mini-motosega e coltello Semina il panico e tenta la rapina

Un uomo ha fatto irruzione in un bar portando una mini-motosega e ha minacciato il titolare. Poco dopo, si è presentato nuovamente con un coltello, tentando di portare a termine una rapina. L’episodio si è verificato a Firenze il 24 marzo 2026, causando scompiglio tra i clienti e il personale del locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti.

Firenze, 24 marzo 2026 – Ha minacciato il titolare di un bar con una mini-motosega, per poi tornare poco dopo con un coltello nel tentativo di portare a termine la rapina. Per questo un cittadino italiano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina aggravata. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 22 marzo, quando le volanti della Questura di Firenze sono intervenute in via delle Panche a seguito della segnalazione di una rapina in atto all’interno di un esercizio commerciale. A dare l’allarme è stato il proprietario del bar, che avrebbe riferito di essere stato minacciato dall’uomo con una mini-motosega, estratta da una busta in plastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Irrompe in un bar con mini-motosega e coltello. Semina il panico e tenta la rapina Articoli correlati Leggi anche: Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello: arrestato Monza: tenta la rapina al bar con un coltello, quattordicenne bloccatoIl giovane si è avvicinato alla cassiera estraendo la lama e intimandole di consegnare l'incasso.