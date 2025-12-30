Campobasso morte per intossicazione | verifiche su contaminazione di farine con veleno per topi

A Campobasso, si indaga sulla morte di una persona causata da un’intossicazione, con particolare attenzione alla possibile contaminazione delle farine. Le autorità stanno verificando se una disinfestazione effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella, che produceva anche farina destinata alla famiglia coinvolta, possa aver contribuito all’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Gli inquirenti stanno verificando se possa avere avuto un ruolo una disinfestazione contro i roditori effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella che produceva farina anche per la famiglia coinvolta. Intanto migliorano le condizioni del padre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, morte per intossicazione: verifiche su contaminazione di farine con veleno per topi Leggi anche: Campobasso, morte per intossicazione: verifiche su contaminazione con veleno per topi Leggi anche: Morte per intossicazione in Molise, ipotesi di contaminazione della farina con il veleno per topi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso, cinque indagati: sequestrati frutti di mare, baccalà e funghi mangiati alla Vigilia; Campobasso, morte madre e figlia 15enne per un'intossicazione alimentare al cenone della Vigilia. Il padre ricoverato allo Spallanzani; Mamma e figlia morte per intossicazione, indagati cinque medici. Mamma e figlia morte dopo la cena: nel mirino la farina del mulino di famiglia. Ipotesi contaminazione, sequestrati anche i funghi - Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte all’ospedale Cardarelli ... leggo.it

Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella vicino Campobasso, i sospetti sul veleno per topi - Sulla morte per intossicazione di madre e figlia vicino a Campobasso, un'ipotesi è la possibile contaminazione di una farina con il veleno per topi ... virgilio.it

Tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte, spunta l’ipotesi del veleno per topi - Mamma e figlia morte a Campobasso: la comunità di Pietracatella sotto choc tra indagini e sospetti su intossicazione alimentare. notizie.it

Campobasso, mamma e figlia morte dopo la cena: spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina - facebook.com facebook

Campobasso, cinque medici indagati per la morte di madre e figlia. Si cerca la causa dell'intossicazione. #Mattino5 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.