Il Comune ha affidato i lavori per la realizzazione di una tensostruttura destinata all’attività remiera nell’area dei Navicelli. L’intervento, che costerà complessivamente 105 mila euro, sarà avviato nelle prossime settimane e si concluderà entro maggio. "Prosegue - spiega l’assessore allo sport, Frida Svcarpa - il nostro programma di investimenti sugli impianti sportivi. In questo caso abbiamo stanziato oltre 100 mila euro per la realizzazione di una tensostruttura nell’area della Darsena. E’ un’opera pensata per valorizzare Pisa come città d’acqua, il nostro fiume e, in particolare, il canale dei Navicelli". Secondo Scarpa, l’intervento è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tensostruttura lungo i Navicelli. Al via i lavori per il polo remiero

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