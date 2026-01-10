Canale Navicelli | partono i lavori con la posa della prima palancola
Il progetto di sviluppo del Canale Navicelli avanza con l'inizio dei lavori. La Port Authority di Pisa ha annunciato per lunedì 12 gennaio la posa della prima palancola, segnando l'avvio dell’intervento infrastrutturale del valore di 30 milioni di euro, finalizzato al potenziamento della via d’acqua. Questa fase rappresenta un passo importante per migliorare le connessioni e favorire lo sviluppo logistico della zona.
