Prosegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding elimina la testa di serie numero 30, il transalpino Corentin Moutet, liquidato con lo score di 6-1 6-4 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Negli ottavi di finale l’azzurro affronterà, non prima delle ore 21.00 italiane di questa sera, lo statunitense Alex Michelsen. Nel primo set Sinner domina in lungo ed in largo e Moutet a fatica, ricorrendo ai vantaggi, tiene il primo turno in battuta. Per il resto è un monologo dell’azzurro, che nei primi tre turni al servizio concede appena un quindici, e dall’1-1 piazza una striscia di 10 punti consecutivi che taglia le gambe al francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner avanza agli ottavi a Miami e non dà scampo a Moutet con una superba prestazione al servizio

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Temi più discussi: Sinner vince con Moutet e vola agli ottavi del Miami Open. Ora c'è Michelsen; Sinner vince con Moutet e vola agli ottavi del Miami Open. Ora c'è Michelsen e Jannik vede il primo posto del ranking; Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz; Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Rublev. Restano due grandi insidie verso la finale.

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Tennis: Miami, Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e va agli ottaviJannik Sinner batte 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet e accede agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Alex Michelsen. quotidiano.net

Jannik Sinner senza problemi vince il match contro Corentin Moutet e approda agli ottavi per la quinta volta su altrettante partecipazioni. Superato il francese con il punteggio di 6-1 6-4: troppo leggero il gioco del francese per mettere in discussione le cert x.com

MIAMI OPEN: SINNER AGLI OTTAVI Jannik Sinner batte Moutet 6-1, 6-4 in 1h12' di gioco e vola agli ottavi di finale! Un match dominato con classe e freddezza dall'azzurro. Prossimo avversario: Michelsen. Avanti così Jannik! Forza Skysportten facebook