tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olga levi per il mercoledì delle ceneri a venezia

Nella chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia, si sono spente le luci e si è diffusa un’aria di silenzio, dopo che la Fondazione Ugo e Olga Levi ha organizzato un concerto per il Mercoledì delle Ceneri. L’evento, previsto per mercoledì 18 febbraio alle 20.30, coinvolge musicisti e appassionati in un appuntamento che richiama tradizioni antiche. La chiesa si riempirà di note e di una speciale atmosfera, offrendo ai presenti un momento di riflessione attraverso la musica. La serata si conclude alle 22.00.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, presso la chiesa di Santa Maria del Carmelo di Venezia, si terrà il concerto per il Mercoledì delle Ceneri. L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato dalla Fondazione Ugo e Olga Levi in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", la Fondazione Teatro La Fenice, Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia e con il sostegno di Lyra srl Impresa sociale. Il programma Tenebrae factae sunt, è affidato all'Odhecaton diretto da Paolo Da Col, formazione che riunisce alcune delle migliori voci maschili italiane specializzate nell'esecuzione della musica rinascimentale e preclassica, che in questa occasione propone anche pezzi del repertorio sacro contemporaneo.