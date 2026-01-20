Al punto più basso Russia | Lavrov elogia Trump poi la stoccata all’Europa e all’Italia

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha lodato l’ex presidente Trump, sottolineando la sua posizione, mentre ha criticato l’Europa e l’Italia per aver ostacolato i processi diplomatici relativi al conflitto in Ucraina. La Russia insiste sulla volontà di trovare una soluzione pacifica, ma accusa l’Occidente di sabotare gli sforzi di dialogo. Una panoramica delle attuali posizioni e delle tensioni tra Russia e mondo occidentale.

La Russia continua a dichiararsi disponibile a una soluzione diplomatica della guerra in Ucraina, ma accusa l’Occidente – e in particolare l’Europa – di aver sistematicamente sabotato ogni tentativo di accordo. È il messaggio lanciato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso della conferenza stampa annuale sulla politica estera di Mosca, dedicata al bilancio diplomatico del 2025, definito dallo stesso capo della diplomazia russa « un anno impegnativo ». «Disponibili al dialogo, ma l’Occidente mina gli accordi». Lavrov ha ribadito la linea già più volte espressa dal presidente Vladimir Putin, sostenendo che Mosca non abbia mai chiuso la porta alla diplomazia sul dossier ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Al punto più basso”. Russia: Lavrov elogia Trump, poi la stoccata all’Europa e all’Italia Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a ZelenskyIl ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che la Russia non intende scatenare una guerra contro l'Europa, sottolineando che anche il presidente Vladimir Putin ha confermato questa posizione. Leggi anche: Zelensky da Trump alle 19, dalla Russia Lavrov lancia minacce: “Se Europa attacca, conseguenze schiaccianti” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Scuola e violenza, Floris: Siamo al punto più basso della nazione; La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; Groenlandia, il punto di rottura; La moda in crisi si attacca a Pitti: Raggiunto il punto più basso. Scuola e violenza, Floris: Siamo al punto più basso della nazione - Giovanni Floris commenta la morte a scuola: È il punto più basso della nazione, segno di un declino che va oltre il governo Meloni. la7.it Genova al punto più basso ma la Regione non si vede - Gentile Direttore, sono una genovese doc. Abito temporaneamente, per ragioni di lavoro, tra Pavia ed Alessandria, ma seguo con assiduità gli avvenimenti di Genova. Purtroppo non è mai andata così male ... ilgiornale.it L’Unione apre il 2026 nel punto più basso degli ultimi anni, mentre l’SPD manda segnali di ripresa. Il nuovo sondaggio YouGov ridisegna i rapporti di forza nello scenario politico tedesco, #Unione #SPD #Sondaggi #PoliticaTedesca #YouGov #Bundestag #El - facebook.com facebook #ottoemezzo Scuola e violenza, Floris: “Siamo al punto più basso della nazione” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.