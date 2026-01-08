Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici

Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici. Questa scelta si inserisce in un quadro di azioni che includono il sequestro di una petroliera, minacce alla Groenlandia e avvertimenti agli alleati della Nato, suscitando preoccupazioni a livello globale. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sugli sforzi internazionali per affrontare il riscaldamento globale.

Tra il sequestro di una petroliera, l’ennesima minaccia alla Groenlandia e l’ultimo avvertimento agli alleati della Nato, Donald Trump ha preso un’altra decisione che rischia di avere un impatto profondo sul resto del mondo. Nella serata di mercoledì 7 gennaio, il presidente americano ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall’ Unfccc, la convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici. Si tratta, in buona sostanza, del documento che funge da base per tutti i negoziati sul contrasto al riscaldamento globale, firmato nel 1992 da 197 Paesi e dall’Unione europea. Le 66 organizzazioni internazionali nel mirino di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

