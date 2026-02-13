Scuola per sovranisti a due passi da Roma Steve Bannon non si arrende e fa ricorso al Tar | Molti giovani di FdI sono interessati

Steve Bannon ha presentato ricorso al Tar contro la decisione di bloccare il progetto di trasformare la Certosa di Trisulti in un centro di formazione sovranista, innescata dalle polemiche e dalle opposizioni. La scuola per sovranisti, situata a pochi chilometri da Roma, era stata avviata proprio con l’obiettivo di formare giovani italiani e stranieri su temi legati alla sovranità nazionale. Bannon, che non si arrende, afferma che molti giovani di Fratelli d’Italia sono interessati a partecipare e che continuerà a lottare affinché il progetto vada avanti.

Steve Bannon non ha alcuna intenzione di cedere sulla trasformazione della Certosa di Trisulti, in Ciociaria, in un centro di formazione internazionale. L'ex stratega di Donald Trump, che da anni è al lavoro per creare una rete fra destre ed estreme destre in tutto l'Occidente, ha da tempo messo gli occhi sul monastero in provincia di Frosinone. Il suo uomo di fiducia, Benjamin Harnwell, ha presentato ricordo al Tar contro la decisione del ministero dei Beni culturali di annullare l'assegnazione in affitto della Certosa di Trisulti a Bannon. Lo stop di Franceschini. La vicenda ha inizio nel 2018, quando Harnwell vince un bando indetto dal ministero dei Beni culturali, guidato all'epoca da Dario Franceschini (Pd), per affidare la Certosa di Trisulti, rimasta ormai senza monaci, al think tank di destra Dignitatis Hamanae Institute con un affitto di 100mila euro all'anno.