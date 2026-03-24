Teatro danza e musica | Biennale aperta e senza filtri

Teatro, danza e musica con 470 artisti da 48 Paesi. La Biennale di Venezia ha presentato i cartelloni delle arti dal vivo: un programma ricco che parla lingue diverse, una scelta ecumenica, di apertura e dialogo, in antitesi al periodo storico attuale segnato dalle guerre. Saranno presenti anche artisti israeliani, iraniani, libanesi. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco, già in rotta con il dicastero della Cultura per la Biennale Arte, dribbla le polemiche sulla presenza della Russia e si limita a osservare come sia "la realtà a dettare l’agenda". Un’agenda davvero fitta: sono 158 gli eventi in programma tra il 7 giugno e il 24 ottobre, selezionati a partire da oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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