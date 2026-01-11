Musica 27 anni senza Faber Salis | Ci ha insegnato a guardare la vita senza filtri
Il 11 gennaio 2026 ricorre il 27° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricordato il cantautore, sottolineando il suo ruolo nell’ispirare a vivere la vita senza filtri. Un momento di riflessione sulla sua eredità artistica e sulla capacità di De André di rappresentare le emozioni e le realtà della vita quotidiana.
Domenica 11 gennaio 2026 la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha voluto ricordare Fabrizio De André con un messaggio sui suoi canali social, a 27 anni dalla sua scomparsa (11 gennaio 1999)."La sua chitarra, le sue parole ci hanno insegnato a guardare Genova e la vita senza filtri, ad ascoltare chi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
