Musica 27 anni senza Faber Salis | Ci ha insegnato a guardare la vita senza filtri

Da genovatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 gennaio 2026 ricorre il 27° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricordato il cantautore, sottolineando il suo ruolo nell’ispirare a vivere la vita senza filtri. Un momento di riflessione sulla sua eredità artistica e sulla capacità di De André di rappresentare le emozioni e le realtà della vita quotidiana.

Domenica 11 gennaio 2026 la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha voluto ricordare Fabrizio De André con un messaggio sui suoi canali social, a 27 anni dalla sua scomparsa (11 gennaio 1999)."La sua chitarra, le sue parole ci hanno insegnato a guardare Genova e la vita senza filtri, ad ascoltare chi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: VIDEO | Intervista a don Gianni Sabatini: “Non si può parlare di pace senza disarmarsi. Gesù ci ha insegnato la non violenza, non la deterrenza"

Leggi anche: Napoli, Di Lorenzo senza filtri: “Bologna ci ha segnato. Mal di trasferta? Vi dico la verità”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Damiano David compie 27 anni e annuncia le nozze con Dove Cameron; Lady Gaga vuole restare alla larga dal “club dei 27”; Damiano David compie 27 anni: ritratto di una rockstar; Damiano David compie 27 anni: musica, fama e nuovi traguardi.

La scuola genovese, Paolo Villaggio, le mogli e il rapimento. Così De Andrè ha cambiato la musica italiana - L'11 gennaio 1999 moriva il cantautore genovese Fabrizio De Andrè, stroncato da un carcinoma al fegato scoperto un anno prima della morte ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.