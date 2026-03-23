Biennale di Venezia 158 appuntamenti per i festival di danza musica e teatro

Dal 7 giugno il 54. Festival Internazionale del Teatro diretto da Willem Dafoe in scena fino al 21 giugno, per proseguire dal 17 luglio all’1 agosto con il 20. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Sir Wayne McGregor. Infine il 70. Festival Internazionale di Musica Contemporanea sotto la direzione di Caterina Barbieri, dal 10 al 24 ottobre Quest’anno l’appuntamento con le arti dal vivo della Biennale di Venezia prende il via il 7 giugno con il 54. Festival Internazionale del Teatro diretto da Willem Dafoe in scena fino al 21 giugno; per proseguire dal 17 luglio all’1 agosto con il 20. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Sir Wayne McGregor; infine il 70. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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