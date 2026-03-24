Le associazioni di categoria di taxi e NCC hanno definito come un passo importante per il settore una recente decisione adottata dalle autorità competenti. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale, che ha riportato le dichiarazioni delle rappresentanze di categoria e i dettagli dell'atto ufficiale. La comunicazione riguarda le implicazioni di questa scelta e le reazioni delle associazioni coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Le associazioni di categoria Casartigiani Taranto, Unisc Taranto, Uritaxi, LLP Taranto e Confesercenti esprimono soddisfazione per l’approvazione del nuovo regolamento comunale che disciplina i servizi Taxi e NCC, sottolineando il valore del confronto avviato con l’Amministrazione. Il provvedimento, atteso da tempo, viene considerato un punto di equilibrio tra innovazione, organizzazione del servizio e tutela delle imprese, frutto di un dialogo costante tra istituzioni e operatori del settore. Negli ultimi anni il comparto ha dovuto affrontare diverse criticità, tra l’aumento della domanda legata al turismo e alla mobilità urbana e la mancanza di strumenti aggiornati per governare il settore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taxi e NCC, le associazioni: “Passo importante per il settore”

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