Un tassista è stato arrestato a Rieti dopo che gli agenti hanno trovato 10 chili di hashish nascosti negli sportelli dell’auto. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche un Rolex e quattro smartphone. Un altro tassista è stato arrestato a Roma, dove sono state trovate quantità di droga e altri oggetti di valore nascosti nel veicolo.

È stato arrestato un tassista trovato in possesso di circa 10 kg di hashish, nascosti all’interno degli sportelli posteriori del suo taxi. Il controllo, avvenuto presso l’area di servizio Flaminia Ovest sull’autostrada A1, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti, mentre la sostanza stupefacente e altri oggetti sono stati sequestrati. Il controllo in autostrada: la scoperta della Polizia Stradale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno notato un taxi fermo nell’area di servizio Flaminia Ovest, lungo l’autostrada A1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tassista arrestato a Roma, ecco quanti kg di droga aveva nell'auto: trovato anche un Rolex

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