Benevento | divieti di sosta al Rione Ferrovia per lavori rete elettrica

A Benevento, fino al 13 febbraio, sono in corso interventi di potenziamento della rete elettrica nel Rione Ferrovia. Durante questo periodo, sono previsti divieti di sosta e alcune chiusure temporanee per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dei lavori. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali spostamenti in modo da evitare disagi.

A Benevento, fino al 13 febbraio, lavori di potenziamento rete elettrica al Rione Ferrovia con divieti di sosta e chiusure temporanee. Benevento, 12 gennaio 2026 – Si rende noto che fino al 13 febbraio alcune zone del rione Ferrovia saranno interessate da lavori di consolidamento e potenziamento della rete elettrica con esecuzione a cura della Selind all’uopo incaricata da E-Distribuzione. Gli interventi saranno attuati con applicazione graduale e progressiva al viale Principe di Napoli, limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con piazza Colonna e l’incrocio con via Trieste e Trento, in piazza Colonna, via Adua, via Trieste e Trento e via De Longis e comporteranno temporanei divieti di sosta con attuazione esclusivamente nei soli giorni, orari e tratti individuati dalla preventiva apposizione segnaletica esplicativa delle restrizioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

