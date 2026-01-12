Nel rione Ferrovia, si registra un nuovo episodio di cronaca con il ritrovamento senza vita di un uomo di 65 anni nella sua abitazione di via Nuzzolo. Le autorità sono intervenute per le indagini, che cercano di chiarire le cause di questa tragedia. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimenti in corso, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una tragedia al rione Ferrovia. Un uomo di 65 anni è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di oggi all’interno della sua abitazione, situata al secondo piano di una palazzina in via Nuzzolo. A fare la scoperta sarebbero stati alcuni familiari o conoscenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Dalle prime informazioni trapelate, gli inquirenti sembrerebbero orientati verso l’ipotesi di una morte per cause naturali. Non sarebbero stati riscontrati, al momento, segni evidenti di violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma al rione Ferrovia: trovato senza vita in casa, indagano i carabinieri

Leggi anche: Dramma al Rione Libertà, 50enne trovato senza vita

Leggi anche: Dramma a Cupello: uomo trovato senza vita in casa di un amico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dramma nel rione: 41enne trovato senza vita sul marciapiede https://ebx.sh/TOcMoI - facebook.com facebook