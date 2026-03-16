TALENT ZONE| Verso il 6 Nazioni con Alia Bitonci

Alia Bitonci, nata nel 2006, è il nuovo talento del rugby azzurro. Mediano di mischia del Valsugana Padova, ha raggiunto importanti traguardi in breve tempo, vincendo lo scudetto a 17 anni e venendo proposta come possibile miglior giocatrice della Serie A Élite 2024-25. Si prepara ora a partecipare al Sei Nazioni, rappresentando la nazionale italiana.

Alia Bitonci, classe 2006, è la nuova “regista” del rugby azzurro. Mediano di mischia del Valsugana Padova, ha bruciato le tappe: dallo scudetto a 17 anni fino alla candidatura come miglior giocatrice della Serie A Élite 2024-25. Ma dietro i successi in campo c’è una ragazza che divide le sue giornate tra i campi di allenamento e le aule dell’università a Venezia. In questa puntata di TALENT ZONE, Alia ci apre le porte del suo mondo. Dall’emozione indescrivibile della prima cap in Nazionale Maggiore a York, fino alla filosofia del “gesto” tecnico che diventa uno stile di vita anche fuori dal campo. Non manca il racconto del lato più umano del rugby: come si vive un terzo tempo dopo una finale persa contro il Villorba e cosa spinge una giovane atleta a sognare più presenze in nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TALENT ZONE| Verso il 6 Nazioni con Alia Bitonci Articoli correlati Leggi anche: Verso il Setterosa del Futuro con Emma Bacelle |TALENT ZONE TALENT ZONE – Con QI e iQfoil Medea Falcioni vola sull’acqua dei grandiMedea Falcioni, giovane promessa del windsurf italiano, campionessa mondiale e uropea u19 a soli 15 anni, racconta a Talent Zone un momento di svolta... TALENT ZONE| Verso il 6 Nazioni con Alia Bitonci