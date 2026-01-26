Pronta quando conta | il basket di Carlotta Zanardi | TALENT ZONE

Carlotta Zanardi, giovane talento del basket italiano, si distingue per le sue capacità e il suo impegno. A soli 20 anni, rappresenta una delle promesse più promettenti per la nazionale italiana. In questa playlist di Talent Zone, puoi scoprire di più sulla sua carriera e il suo percorso nel mondo del basket.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: Carlotta Zanardi è una cestista italiana di 20 anni ed è tra i più grandi prospetti della nazionale italiana. Giù due volte medaglia di bronzo agli Europei U20, dal 2024 veste la maglia di Famila Schio, una delle squadre più forti del campionato maggiore di Serie A1 e di Eurolega. Ai microfoni di Talent Zone Carlotta racconta i dietro le quinte dei suoi ingressi in campo, prima con Brescia, dov’era allenata da suo papà, e poi a Schio, fino ad arrivare alla chiamata in Nazionale maggiore. L’azzurra trova anche lo spazio per raccontarsi come atleta e persona, di come affronta le partite e dei suoi punti di forza tecnici. 🔗 Leggi su Oasport.it

