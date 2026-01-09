Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari | finisce in carcere
Un uomo di 36 anni è stato trasferito in carcere a Capanne dopo che il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. L’individuo, già sottoposto a domiciliari con braccialetto elettronico, ha violato le restrizioni e danneggiato il dispositivo. La decisione si è resa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni imposte, in conformità con le normative vigenti.
Un 36enne è stato condotto nel carcere di Capanne dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto l'aggravamento della sua misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il provvedimento è stato emesso su proposta della.
