Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari | finisce in carcere

Un uomo di 36 anni è stato trasferito in carcere a Capanne dopo che il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. L’individuo, già sottoposto a domiciliari con braccialetto elettronico, ha violato le restrizioni e danneggiato il dispositivo. La decisione si è resa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni imposte, in conformità con le normative vigenti.

