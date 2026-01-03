Pietracatella morte di madre e figlia | esclusi funghi e veleno indagini puntano su altre cause alimentari

Le indagini sui decessi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a Pietracatella escludono funghi e veleno tra le cause possibili. I risultati preliminari delle analisi sugli alimenti sequestrati indicano che altre cause alimentari potrebbero essere alla base della tragedia. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le responsabilità e individuare le cause esatte di quanto accaduto.

Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, i risultati preliminari delle analisi. Le prime analisi effettuate dopo la tragedia di Pietracatella hanno escluso come causa dei decessi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella di Ielsi, 50 anni, sia i funghi tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per topi. L’attenzione degli inquirenti si concentra ora su altri 19 alimenti sequestrati nelle abitazioni delle vittime e della madre del marito, Gianni di Vita, ricoverato allo Spallanzani di Roma. Indagini e interrogatori in corso. La Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha ascoltato testimoni del paese e sanitari del Cardarelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pietracatella, morte di madre e figlia: esclusi funghi e veleno, indagini puntano su altre cause alimentari Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa Leggi anche: Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Tragedia a Pietracatella in provincia di Campobasso, morte mamma e figlia. Sospetta intossicazione; Intossicazione alimentare dopo cena di Natale a Pietracatella: morte madre e figlia, indagini in corso; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi. Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

