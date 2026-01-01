Ieri in Campania | rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio

Da anteprima24.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: un poliziotto penitenziario fuori servizio ha impedito una rapina, evidenziando attenzione e prontità. Contestualmente, l’Associazione ‘I Santangiolesi’ e i residenti di Sant’Angelo a Cancelli, Pietradefusi e zone limitrofe esprimono preoccupazione riguardo alla possibile installazione di un forno crematorio nell’area del cimitero locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025 Avellino – “L’Associazione ‘I Santangiolesi’, gli abitanti di  Sant’Angelo a Cancelli,  Pietradefusi  e tutti i comuni vicini esprimono preoccupazione per la decisione di insediare, nell’area del Cimitero di Sant’Angelo a Cancelli (già Comune prima di divenire frazione del Comune di Pietradefusi), un  forno crematorio per salme. (LEGGI QUI) Benevento – La  Polizia  di  Stato  di  Benevento,  nell’ambito dei servizi di controllo  finalizzati  al contrasto della produzione e  commercio illegale  di  fuochi d’artificio  e prodotti pirotecnici non conformi alla normativa vigente, disposti dal  Questore  di  Benevento  Giovanni  Trabunella,  ha sequestrato nella tarda mattinata odierna oltre  200 Kg  di  artifizi pirotecnici  non rientranti tra le  categorie  di  vendita senza apposita licenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania rapina sventata da un poliziotto penitenziario fuori servizio

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio

Leggi anche: Napoli, 17enne trascina anziana per strada durante rapina: arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio

Leggi anche: San Marco Evangelista, poliziotto penitenziario sventa rapina in un supermercato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ieri in Campania: rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio.

ieri campania rapina sventataSventata rapina al supermercato - Un appartenente alla Polizia Penitenziaria in forza presso il Nucleo Penitenziario di Secondigliano, a Napoli, mentre era libero dal servizio, si avvedeva di una rapina condotto all’interno di un supe ... irpinia24.it

Sventata in Marmilla una truffa del finto carabiniere da oltre 40 mila euro: arrestati due campani - Ma intervengono i veri militari dell’Arma e scattano le manette in flagrante «Signora, la sua auto è stata usata per ... unionesarda.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.