Ieri in Campania | rapina sventata da un Poliziotto Penitenziario fuori servizio

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: un poliziotto penitenziario fuori servizio ha impedito una rapina, evidenziando attenzione e prontità. Contestualmente, l’Associazione ‘I Santangiolesi’ e i residenti di Sant’Angelo a Cancelli, Pietradefusi e zone limitrofe esprimono preoccupazione riguardo alla possibile installazione di un forno crematorio nell’area del cimitero locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025 Avellino – "L'Associazione 'I Santangiolesi', gli abitanti di Sant'Angelo a Cancelli, Pietradefusi e tutti i comuni vicini esprimono preoccupazione per la decisione di insediare, nell'area del Cimitero di Sant'Angelo a Cancelli (già Comune prima di divenire frazione del Comune di Pietradefusi), un forno crematorio per salme. (LEGGI QUI) Benevento – La Polizia di Stato di Benevento, nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della produzione e commercio illegale di fuochi d'artificio e prodotti pirotecnici non conformi alla normativa vigente, disposti dal Questore di Benevento Giovanni Trabunella, ha sequestrato nella tarda mattinata odierna oltre 200 Kg di artifizi pirotecnici non rientranti tra le categorie di vendita senza apposita licenza.

