HBO annuncia di aver avviato lo sviluppo di diversi spin-off ambientati nel mondo di Harry Potter, oltre alla serie dedicata ai romanzi. Il network ha confermato ufficialmente che sta lavorando su più progetti collegati al franchise, ampliando così l’offerta di contenuti legati all’universo magico. La notizia riguarda sia produzioni future sia iniziative in fase di sviluppo.

HBO non si limita alla serie evento dedicata ai romanzi di Harry Potter: il network ha confermato lo sviluppo di più spin-off ambientati nel Wizarding World. Un’espansione che punta a trasformare il franchise in un universo seriale strutturato, sulla scia dei grandi modelli contemporanei. L’universo si allarga La nuova serie tratta dai romanzi di J. K. Rowling è solo il punto di partenza. HBO ha infatti confermato che il progetto dedicato a Harry Potter sarà affiancato da più spin-off, pensati per approfondire personaggi, epoche e angoli inesplorati del mondo magico. L’idea è chiara: costruire un ecosistema narrativo capace di vivere per anni, andando oltre la semplice trasposizione dei sette libri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - HBO prende il treno per Hogwarts: confermati più spin-off del franchise Harry Potter

