Fiorello ha espresso il suo parere sulla ripresa del programma Karaoke su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker. La notizia è stata diffusa in questi giorni e ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Il commento dell'artista si aggiunge alle reazioni già manifestate in merito a questa decisione della rete.

A La Pennicanza Fiorello ha commentato il ritorno di Karaoke su Canale 5. La trasmissione che è stata presentata dal conduttore, come rivelato, è stata affidata a Michelle Hunziker. Ecco la reazione dello showman. Nella giornata di ieri, dopo alcuni rumor, Mediaset ha confermato che prossimamente sono in arrivo delle trasmissioni affidate a Michelle Hunziker. Una di queste è Super Karaoke, format popolare lanciato in TV in passato da Fiorello. Insomma possiamo dire che è stata una delle sue “creature”. La notizia del ritorno del programma ha velocemente fatto il giro dei vari siti e dei social, arrivando ovviamente a La Pennicanza. Fiorello in modo ironico ha commentato la notizia dell’arrivo di Karaoke su Canale 5. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fiorello commenta il ritorno di Karaoke su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker

Articoli correlati

Michelle Hunziker, il nuovo Karaoke e l’avvertimento di Fiorello: “Rosario, vengo a prendermi la tua benedizione”Milano, 11 marzo 2026 – Per chi ha vissuto la tv Anni Novanta il Karaoke è Fiorello, la sua coda di cavallo, i vestiti dai colori sgargianti e quelle...

“Rifare il karaoke? Chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle Hunziker, lascia stare”: Fiorello urla in studio e scappaIeri, lunedì 9 marzo, Mediaset ha annunciato l’arrivo prossimamente, in prima serata su Canale 5, di “Battiti Live Spring”, come già anticipato da...

Approfondimenti e contenuti su Michelle Hunziker

Temi più discussi: Il Karaoke torna in tv, Fiorello non la prende bene e ha un messaggio per Michelle Hunziker: Non lo dovete fare!; Fiorello urla: Il Karaoke? Chi lo fa dopo di me muore!; Michelle Hunziker resuscita il mitico Karaoke di Fiorello e noi siamo già con il microfono in mano; Michelle Hunziker rilancia il karaoke, Fiorello la prende male a La Pennicanza: Non deve tornare. E svela perché sarà un flop.

Michelle Hunziker, il nuovo Karaoke e l’avvertimento di Fiorello: Rosario, vengo a prendermi la tua benedizioneIl conduttore durante La Pennicanza ha lanciato un appello la collega, alla quale è stata affidato lo storico programma portato al successo da Fiore negli Anni Novanta: Non farlo, è come passare so ... ilgiorno.it

Michelle Hunziker condurrà il Karaoke, Fiorello ironizza: «Chiunque tocca quel programma muore»Il Karaoke e Fiorello, un binomio indissolubile. Dopo la notizia del ritorno su Canale 5 del noto programma musicale che fece impazzire l’Italia nei favolosi anni ... ilmattino.it

#MichelleHunziker risponde a #Fiorello Ieri durante la puntata de #LaPennicanza Fiorello, saputo che la Hunziker condurrà la nuova edizione del karaoke, ha sconsigliato alla conduttrice di farlo. Con la sua solita ironia le ha detto: "Michelle, sei in tempo! Io te - facebook.com facebook